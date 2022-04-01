Президент Зеленский заявил, что даже после резни в Буче необходимо найти силы и продолжать переговоры с россией

Несмотря на все преступления, совершенные российской армией в отношении мирного населения в пригородах Киева, Украина должна продолжать переговоры с российской федерацией, ведь под оккупацией пребывают другие украинские города, где также заблокированы мирные граждане.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью представителям украинских СМИ.

Глава государства констатировал: после разоблачения преступлений оккупантов в Буче, Ирпене и других городках на Киевщине и осознания масштабов трагедии и представители украинской власти, и граждане будут воспринимать как вызов даже возможность переговоров с агрессором, не говоря уже об их содержании.

- Все понимают, что тому, что они сделали – нет прощения. Мы должны это знать, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Но, несмотря на это, по словам Президента, необходимо найти силы и продолжать переговоры.

- Каждая такая трагедия, каждая такая Буча будет просто бить по рукам в отношении тех или иных переговоров. И здесь все равно нужно находить возможности для таких шагов. Хочется, чтобы эти переговоры были с более сильной позицией, – сказал он и добавил, что здесь важна поддержка украинского общества, которая также является мощным оружием.

Как отметил Глава государства, власть должна учитывать не только позиции Вооруженных Сил, но и тех людей, которые оказались заблокированными в местах активных боевых действий и временно оккупированных населенных пунктах. Тогда не будет вопроса, хочет или не хочет кто-либо переговоров – возникает вопрос их необходимости и мощности сторон за столом переговоров.

- Просто сегодня сказать, что давайте больше ни о чем не будем говорить, – самая легкая позиция. Легче всего сказать, что я с тобой не буду говорить, и понятно почему, после того, что вы сделали. Самое сложное – говорить, что они сделали, признать их врагом, знать, что это конкретно война россии против Украины. Всё это признать. Мы считаем, что это геноцид, считаем, что они должны понести все наказания и при всей этой позиции найти возможности для того, чтобы встречаться. И во время встречи найти выход из этой ситуации и при этом не потерять свою территорию, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Что касается привлечения к ответственности всех причастных к совершению преступлений на территории Украины против мирных граждан, Президент заверил, что государство уже работает над этим.

- Мы точно будем этим заниматься. Составляются соответствующие списки. Мы с вами живем в цивилизованном мире, поэтому есть порядок, который будет идти согласно законодательству и международному праву. Позавчера мы договорились, что будет общая комиссия с Европейским Союзом, – констатировал Глава государства.

Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, визит которой в Киев ожидается в ближайшее время.

- Прокуроры разных государств, совместная комиссия будут заниматься всеми этими преступлениями. Отдельно существует наше дело, внутреннее, в отношении этих преступников, которые пытали наших людей. Мы начинаем собирать эту информацию. Будем искать всех этих людей, – добавил Владимир Зеленский.

В ответ на уточнение, каким образом Украина будет добиваться, чтобы убийцы оказались на скамье подсудимых, Президент отметил, что комиссия уже создана, к ее работе присоединятся Генеральный прокурор и представитель Офиса Президента.

- Больше механизмов я не вижу. Считаю, что внутренний украинский механизм, о котором мы с коллегами начали говорить, будет очень действенным, потому что есть люди, которые очень хотят найти этих преступников. Думаю, мы найдем правильный формат. Если международный закон не будет решать этот вопрос, то украинский закон будет находить выход из этой сложной ситуации, из этой трагедии, – сказал он.

Глава государства также прогнозирует, что количество доказательств и свидетельств о совершении российской армией преступлений против мирных граждан будет расти, ведь впереди – освобождение других временно оккупированных городов Украины.