МНЕНИЕ. Михаил Саакашвили: Нет никакой «зрады», но главный бой еще впереди

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook текст, написанный для «Украинской правды», относительно планов президент рф владимира путина по Украине.

Публикуем этот текст без изменений.

Нет никакой "зрады", но главный бой еще впереди

В последние дни из тюремной камеры, где главным ключником является российский олигарх, захвативший власть в Грузии, – Иванишвили, и где многие называют меня "личным узником Путина", я наблюдал некоторые обвинения в том, что кто-то в Киеве собирается что-то сдавать, и что "зраду" нельзя терпеть. Все это подогревается заявлениями из Москвы, постоянно намекающими на некий прогресс в переговорах и "более реалистичный" подход Украины.

На самом деле, до реальных переговоров пока очень далеко и их исход сейчас решается на фронте.

Есть аспект ситуации в Грузии, который может помочь составить более полную картину планов Путина по Украине.

Дело в том, что сразу после поражения под Киевом рашистских войск, самопровозглашенный президент так называемой Южной Осетии объявил, что в мае-июне Южная Осетия объявит референдум о присоединении к России. Это совпало с заявлениями его коллег из ОРДЛО. Для меня очевидно, как выглядит план "победы" Путина.

До мая-июня он собирается захватить Луганскую и Донецкую область в их административных границах, закрепить коридор на Крым и контроль над Херсонской областью, провести референдум и объявить о присоединении Россией четырех новых земель: Луганской, Донецкой, Херсонской областей и Южной Осетии. Взять их в состав РФ и объявить, что вопрос закрыт так же, как по Крыму.

Если Путину удастся осуществить этот план, то никакие мирные договоренности не предвидятся.

Есть у России в арсенале еще один трюк, который они проделали. В 2008-м они при посредничестве Евросоюза (13 августа 2008 года) подписали соглашение из шести пунктов, в которых обязались вывести все войска до постконфликтных позиций, а потом через две недели, признав "независимость" Южной Осетии и Абхазии, объявили, что создана "новая реальность" и соглашение с Евросоюзом потеряло силу.

Поэтому мы уже знаем и график, и цели Путинской "восточно-украинской кампании", и сейчас нужно сражаться за каждую пядь земли, не давать ему никакой передышки, времени и территории для проведения акта аннексии.

Он не будет объявлять аннексию, пока не будет полностью контролировать всю территорию трех украинских областей, поэтому каждое отвоеванное село на Херсонщине и сохранение контроля ВСУ над населенными пунктами Донбасса должны стать непреодолимой преградой для осуществления планов главного врага человечества.

Пока президент Зеленский и его команда провели всю кампанию не только на военном, но особенно – на дипломатическом и информационном фронте без единой ошибки. Они создали принципиально новые мировые стандарты.

Именно поэтому сейчас особенно глупо и вредно ставить решения или намерения Верховного Главнокомандующего под необоснованные сомнения. В эти дни как никогда ему нужна поддержка ото всех.