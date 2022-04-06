Владелец николаевского порта «Ника Тера» Фирташ о вторжении РФ: начало катастрофы Путина

Олигарх Дмитрий Фирташ, который находиться в Австрии и оспаривает экстрадицию в США заявил, что российское вторжение в Украину является «колоссальной ошибкой» и началом собственной катастрофы Путина.

Об этом он сказал в интервью Ö1-Morgenjournal.

«С момента обретения Украиной независимости ни одному украинскому политику не удалось объединить страну так, как это сделал Путин, — вопреки интересам России и вопреки своим собственным», - заявил Фирташ.

Напомним, что в июне 2021 года СНБО и Президент Украины Владимир Зеленский ввели санкции против Дмитрия Фирташа.