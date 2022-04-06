В МИД Греции заявили о высылке 12 российских дипломатов

Министерство иностранных дел Греции объявило 12 сотрудников дипломатических и консульских представительств рф персонами нон грата.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Греции 6 апреля.

Они были объявлены нежелательными в соответствии с положениями Венской конвенции по дипломатическим вопросам 1961 года и Венской конвенции по консульским вопросам 1963 года.

Сегодня Генеральный секретарь Службы проинформировал посла России об этом решении.

Напомним, что страны Балтии и Болгария выслали российских дипломатов, занимавшихся незаконной деятельностью. Также Польша выслала 45 российских дипломатов, которых ранее обвинила в шпионаже. Северная Македония объявляла пять российских дипломатов персонами нон-грата. Бельгия вслед за Нидерландами также высылает российских дипломатов — 21 человека. МИД Нидерландов также заявил о высылке 17 российских дипломатов.