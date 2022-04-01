Уволен гендиректор ГП «Антонов», которого винили в том, что он не спас самолет «Мрія» от уничтожения

Государственный концерн «Укроборонпром» уволил гендиректора государственного предприятия «Антонов» Сергея Бычкова.

Об этом сообщает программа «Схемы» (Радио Свобода).

«Бычкова Сергея Андреевича, генерального директора государственного предприятия «Антонов», уволить 4 апреля 2022 года с работы в соответствии с пунктом 8 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины (основания, предусмотренные контрактом), – говорится в приказе главы «Укроборонпрома» Юрия Гусева.

Ранее, 29 марта, «Укроборонпром» сообщил, что отстранил Сергея Бычкова от исполнения полномочий гендиректора госпредприятия «Антонов».

«Основанием для отстранения стало служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в СМИ. Генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы. «Укроборонпром» всячески содействует СБУ в выяснении обстоятельств возможных нарушений», - говорится в сообщении.

В конце февраля в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом сгорел один из самых крупных и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 «Мрія». В марте командир экипажа «Мрії» Дмитрий Антонов заявил, что руководство предприятия могло спасти самолет, переведя его перед вторжением в аэропорт какой-либо из соседних стран, но не сделало этого. Он добавил, что руководство предприятия покинуло Украину за две недели до начала войны. В ГП «Антонов» эти обвинения отвергли.