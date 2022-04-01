Австрия высылает четырех российских дипломатов, а в Канаде отказались это делать, чтобы не потерять «картинку происходящего в рф»

Власти Австрии объявили о высылке четверых российских дипломатов.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД страны.

В их числе — трое сотрудников российского посольства в Вене и один сотрудник генконсульства в Зальцбурге. Они должны покинуть Австрию до 12 апреля.

«Эти лица совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, и поэтому объявлены нежелательными лицами (персонами нон грата) в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях», — заявил официальный представитель главы МИД Александер Шалленберг.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия «даст соответствующий ответ» Австрии на высылку дипломатов. О каких ответных мерах идет речь, не уточняется.

Тем временем, премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что российские дипломаты в Канаде распространяют кремлевскую пропаганду о нападении москвы на Украину, но он не станет их высылать из страны.