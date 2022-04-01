Австрия высылает четырех российских дипломатов, а в Канаде отказались это делать, чтобы не потерять «картинку происходящего в рф»

Власти Австрии объявили о высылке четверых российских дипломатов.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД страны.
В их числе — трое сотрудников российского посольства в Вене и один сотрудник генконсульства в Зальцбурге. Они должны покинуть Австрию до 12 апреля.
«Эти лица совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, и поэтому объявлены нежелательными лицами (персонами нон грата) в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях», — заявил официальный представитель главы МИД Александер Шалленберг.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия «даст соответствующий ответ» Австрии на высылку дипломатов. О каких ответных мерах идет речь, не уточняется.
Тем временем, премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что российские дипломаты в Канаде распространяют кремлевскую пропаганду о нападении москвы на Украину, но он не станет их высылать из страны.
«Мы знаем, что российские дипломаты в Канаде не помогают. Они поддерживают пропутинскую пропаганду во время этой войны. Но мы должны сопоставить минусы этого с плюсами того, что в москве есть представители Канады, которые дают нам картину происходящего сейчас в россии», - заявил Трюдо.
Напомним, что страны Балтии и Болгария выслали российских дипломатов, занимавшихся незаконной деятельностью. Также Польша выслала 45 российских дипломатов, которых ранее обвинила в шпионаже. Северная Македония объявляла пять российских дипломатов персонами нон-грата. Бельгия вслед за Нидерландами также высылает российских дипломатов — 21 человека. МИД Нидерландов также заявил о высылке 17 российских дипломатов.
Также в МИД Греции заявили о высылке 12 российских дипломатов.