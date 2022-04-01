Арестович объяснил, почему украинцев не предупредили о нападении россии: «Была бы массовая паника и паралич дорог, а ВСУ не смогли бы пройти для обороны»

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что власть не могла объявить о том, что грядет полномасштабная война с россией, потому что люди бы стали массово выезжать из страны, дороги бы застыли в пробках, а армия из-за этого не смогла бы провести передислокацию и мобилизацию.

Об этом он рассказал в интервью Сергею Иванову и каналу ISLND TV.

— Почему нельзя было объявить украинцам, что россия точно нападет, когда мы уже знали, что уже нападает? Потому что начался бы массовый выход беженцев, и они бы забили бы все дороги. Это было бы 8-12 миллионов людей и армия бы не прошла для обороны. Это был бы полный паралич дорог. В этом случае, это очень желанная ситуация для российского военного руководства. И в такой ситуации мы бы наверняка проигрывали войну и Левобережье все. Потому что с Левого берега пошли бы на Правый, 50 мостов Украины – все. Все было бы забито и никоим образом мы бы не справились с этой ситуацией. Единственный выход – танками давить и расстреливать собственных граждан, чтобы пройти через мост. И теперь вопрос, какое решение должно было быть принято? Или замолчать или оставить парализованную Украину и сдать левобережье, - сообщил Арестович.

Советник главы ОП отметил, что вместе с другими специалистами просчитывал возможные варианты событий, и если бы населению объявили о начале войны раньше, то Украина бы не вытянула это сражение. К примеру, сейчас из страны выехало 8,3 миллиона людей - это беженцы. А по самым пессимистическим просчетам, объявив о вторжении раньше, было бы 12-16 миллионов беженцев.