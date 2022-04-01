Австралия вводит санкции против еще 67 россиян из-за войны в Украине

Австралия вводит финансовые санкции и запрет на поездки еще на 67 россиян в связи с вторжением россии в Украину, доведя общее количество лиц и организаций, под которые попали санкции, почти до 600.

Об этом заявила глава МИД Австралии Марис Пейн, пишет Reuters.

«Сегодня я объявляю о 67 дополнительных санкциях против российских элит и олигархов, тех, кто приближен к президенту россии владимиру путину, которые способствуют и поддерживают его возмутительные действия», – сказала она журналистам, прибыв в Брюссель.

Пейн отметила, что новые списки появились после появления доказательств военных преступлений, совершенных россией в Буче и других городах вокруг Киева.

Под санкции подверглись, в частности, российский военачальник, начальник Национального центра управления обороной российской федерации с декабря 2014 года, генерал-полковник Михаил Мизинцев и вице-премьер-министр Дмитрий Григоренко.

По словам Пейн, Австралия наложила санкции на около 600 физических и юридических лиц, включая большую часть российского банковского сектора и все организации, ответственные за суверенный долг страны.

Напомним, ранее Австралия запретила экспорт глинозема и алюминиевой руды в россии – санкции коснутся олигарха Дерипаска.