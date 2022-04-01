Европарламент призвал немедленно ввести полное эмбарго на российские энергоресурсы

Европейский парламент призывает ввести полное эмбарго на российскую нефть, газ, уголь и ядерное топливо. «За» соответствующую резолюцию проголосовали 513 депутатов, «против» - 22 и «воздержались» - 19.

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

В частности, Европарламент выразил возмущение из-за сообщений о зверствах вооруженных сил россии в Украине и требует привлечь к ответственности виновных в совершении военных преступлений.

Депутаты ЕП призывают применить дополнительные карательные меры, в том числе «немедленное полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа».

Отмечается, что при этом такие шаги должны сопровождаться планом по обеспечению безопасности энергоснабжения, а также стратегией «отмены санкций в случае, если россия будет осуществлять шаги на пути восстановления независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и полностью выведет свои войска с территории Украины».

В резолюции выражается призыв к лидерам ЕС исключить россию из «Большой двадцатки» и других организаций, таких как Совет ООН по правам человека, Интерпол, Всемирная торговая организация, ЮНЕСКО и других.

Кроме того, чтобы сделать санкции эффективными, в Европарламенте призывают отключить от международной платежной системы SWIFT российские банки, запретить всем судам россии заходить в территориальные воды и порты ЕС, перевозить грузы по суше в рф и беларусь.

Также высказывается требование арестовать все активы, которые принадлежат российским олигархам или должностным лицам, связанным с режимом президента рф владимира путина, их ставленниками, и причастным к режиму александра лукашенко в беларуси.

В резолюции сказано, что поставки оружия для Украины необходимо усилить, чтобы украинцы могли эффективно защищать себя.