россию исключили из Совета ООН по правам человека

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. Решение поддержали две трети стран.

Заседание Генассамблеи транслируют в Facebook.

Генассамблея ООН отстранила Россию от Совета по правам человека. В заседании принимали участие представители 193 стран. «За» исключение проголосовали 93 государства. Воздержались - 58, выступили против - 24.

На решение Генассамблеи отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter. Глава МИД назвал правильным приостановку членства России в Совете ООН по правам человека, а также поблагодарил все страны, которые поддержали резолюцию.

«Военным преступникам не место в органах ООН», - подытожил Кулеба.

Как известно, с такой просьбой в ООН обратились США и ряд других стран. Заявление об этом прозвучало после того, как как Украина обвинила российские войска в убийстве десятков мирных жителей в городе Буча. В частности, Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совбеза ООН заявил, что россия превратила свое право вето в право смерти.