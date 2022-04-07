«Нет необходимости в связи с общей мобилизацие»: В Украине не будут проводить весенний призыв в армию в 2022 году

Призыв на срочную военную службу в Вооруженные Сил Украины и другие военные формирования в апреле-июне 2022 года не будет проводиться.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что в связи с военной агрессией РФ и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований указом президента Украины от 24 февраля 2022 года №69/2022 «Об общей мобилизации» в государстве объявлена общая мобилизация.

Во время нее комплектование вакантных должностей в ВСУ и других военных формированиях осуществляется из поступления военнообязанных и резервистов.

«Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет», - отметили в Минобороны.

Напомним, что с началом вторжения россии в Украину Президент Зеленский объявил в Украине всеобщую мобилизацию.