Франция и Италия заявили, что готовы стать гарантами безопасности для Украины

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что его страна готова стать гарантом безопасности Украины. Итальянское правительство поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров.

Об этом особщает 24tv.ua.

Луиджи Ди Майо подчеркнул, что Италия поддерживает дипломатическое урегулирование и делает все возможное, чтобы блокировать возможность россии финансировать свою армию. Также он добавил, что Италия работает над безопасностью собственного государства и достижением мира в Украине. Кроме того, страна верит в роль Турции в переговорном процессе.

- Мы продолжаем работать над тем, чтобы наконец найти решение, цель, которой можно достичь с помощью мирной конференции, которую мы продвигаем. Это было бы началом процесса прекращения боевых действий. Италия готова играть роль гаранта: мы поддерживаем переговоры и твердо верим в роль Турции, – заявил Ди Майо.

Также готовность стать гарантом безопасности для Украины высказала и Франция. Как изаявил в в интервью изданию Le Parisien заявил французский президент Эммануэль Макрон, Франция готова стать гарантом безопасности Украины по окончанию полномасштабной войны с российской федерацией, передает «Фокус».

- Это невозможно сделать (построить мир в Украине — ред.) без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов, — отметил Макрон.

Президент Франции также заявил, что продолжит проводить телефонные разговоры владимиром путиным вне зависимости от результатов. Французский лидер считает, что подобные переговоры необходимы, чтобы Париж сохранил за собой «статус переговорщика».

Как отметил Макрон, особое внимание он уделяет прифронтовому Мариуполю, который российская армия продолжают обстреливать авиацией и тяжелой артиллерией. По его словам, Москва «достаточно ясно выразила отказ» на инициативу Франции, Турции и Греции о проведении эвакуации мирного населения, из-за чего Париж вынужден предложить открыть гуманитарный коридор с привлечением Красного Креста.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что семь стран готовы предоставить Украине гарантии безопасности.