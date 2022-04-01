«Мы повлияем на возможность рф использовать энергетические ресурсы»: Джонсон пообещал усиление санкций и новую помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал Украине новую военную помощь и усиление санкций против рф.

Об этом шла речь в ходе его визита в Киев, сообщает Офис Президента.

В ходе брифинга в Киеве, вместе с Президентом Владимиром Зеленским, заявил об усилении санкций и давлении на россию.

— То, что путин сделал в Буче, в Ирпене, эти военные преступления – они нанесли сокрушительный удар по его репутации. И репутации его правительства. Мы длительный период обсуждали то, что на него надо давить и его отведение войск – временно. Вы правильно отметили, надо предоставлять всевозможную помощь Украине, и вместе с партнерами мы будем усиливать экономическое давление и интенсифицировать санкции каждую неделю. Мы не будем ограничиваться заморозкой активов и санкциями против олигархов. Мы повлияем на возможность россии использовать свои энергетические ресурсы.

В то же время, «Европейская правда» сообщает, что Джонсон предложил Украине военную помощь, в частности, необходимую технику.

«Борис Джонсон предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока идет незаконное наступление россии», - сообщили в правительстве Великобритании.

В правительстве подчеркнули, что эта помощь новая, она выделяется в дополнение к объявленному накануне траншу военной техники стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов, который включает зенитные ракеты Starstreak и противотанковое оружие.

Джонсон также подтвердил экономическую поддержку Украины, гарантировав выделение еще $500 миллионов в виде кредита Всемирного банка для Украины. Также Британия предоставила 394 миллионов фунтов стерлингов, чтобы обеспечить непрерывное функционирование жизненно важных гуманитарных услуг для украинцев.

Великобритания также по запросу украинского правительства либерализовала тарифы на подавляющее большинство импорта из Украины и предоставила таможенные сервитуты, как свой вклад в обеспечение экономической стабильности страны.

«Украина вопреки ожиданиям всех отбросила российские войска от Киева, совершив величайший вооруженный подвиг 21 века… Британия непреклонно поддерживает вас в этой борьбе, и мы с вами надолго», - прокомментировал Джонсон свой визит.

Напомним, Великобритания готова быть одним из гарантов безопасности для Украины.