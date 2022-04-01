Кабмин назначил нового замминистра обороны

Кабинет Министров назначил Дениса Шарапова заместителем Министра обороны Украины.

Как сообщил в телеграмме-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании правительства в субботу.

До этого Шарапов занимал должность первого замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Кроме того, Кабмин уволил Артура Селецкого с должности заместителя Министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.