«россия не может отрицать свою ответственность»: Берлускони заявил, что «очень разочарован» поведением путина

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что очень разочарован поведением президента россии владимира путина.

Об этом сообщает Meduza.

- Я не могу и не хочу скрывать, что я глубоко разочарован и опечален поведением владимира путина, взявшего на себя очень серьезную ответственность перед всем миром. Перед лицом ужаса массовых убийств мирных жителей в Буче и других населенных пунктах Украины, настоящих военных преступлений, россия не может отрицать свою ответственность, – сказал бывший итальянский премьер.

Он убежден, что в интересах россии – установить и предать суду виновных в «поведении, которое закон и мораль считают неприемлемым даже во время войны».

Берлускони назвал вторжение рф «беспрецедентной агрессией в отношении такой нейтральной страны как Украина, которая сегодня с большой честью сражается за свою свободу».

- Агрессия против Украины привела россию в руки Китая. Жаль, – сказал Берлускони.

85-летний Берлускони выступал на мероприятии партии «Вперед, Италия!», председателем которой он является.

Сильвио Берлускони и владимир путин считаются друзьями. Они неоднократно встречались, в том числе и после того, как Берлускони перестал занимать государственные должности в Италии. Берлускони называл законным присоединение Крыма к россии и посещал его вместе с путиным.