Латвия не пропустила более 150 российских и белорусских грузовиков, которым ранее запретили пересекать границу ЕС

За период с субботы до утра воскресенья сотрудники таможенного управления Службы государственных доходов (СДД) не пропустили в Латвию 152 грузовика с российскими и белорусскими номерными знаками.

Об этом сообщило агентство LETA, ссылаясь на представителя СДД Андрейса Вайварса.

российским и белорусским перевозчикам с субботы запрещено пересекать границу Европейского Союза в связи с действиями россии в Украине.

Санкции ЕС предусматривают определенные исключения, при которых грузовые автомобили могут пересекать границу ЕС, но Вайварс отметил, что информация о таких исключениях еще не обработана.

Вайварс также добавил, что водители, которым в субботу запретили въезд в Латвию, еще не проинформировали о запрете ЕС. В то же время, по имеющейся у СДД неофициальной информации, в воскресенье эта информация уже распространилась и большинство водителей больше не пытаются пересечь границу.

Напомним, что Финляндия запретила въезд российских и белорусских грузовиков с 9 апреля. Ранее на границе с Польшей несколько сотен активистов блокируют направляющиеся к россии и белорусе фуры: «Нет бизнеса с россией - нет войны».