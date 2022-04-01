Украина может в июне получить статус кандидата на вступление в ЕС, – посол

Украина может получить статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз уже в июне 2022 года. Но решение должно приниматься единогласно.
Об этом в интервью сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас для Postimees.
Как известно, 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально передала Президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. В свою очередь Президент заявил, что Украина будет готова с ответами через неделю. По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, опросник, который получила Украина, существенно меньше, чем был у других государств, и Украина уже передала Еврокомиссии 70% необходимой информации.
— Сейчас мы говорим о неделях, а не о месяцах. Я думаю, что это (получение статуса, - ред.) произойдет в июне, — отметил он.
По его словам, страны-участницы Евросоюза должны выяснить, соответствует ли Украина Копенгагенским критериям.
— Сейчас нет смысла спекулировать, что это будет за оценка… Я также не могу предсказать, что государства-члены скажут по этому вопросу. Все, что связано с расширением Европейского союза, требует единогласия. Это решение было бы огромным шагом, — добавил Маасикас.