Украина может в июне получить статус кандидата на вступление в ЕС, – посол

Украина может получить статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз уже в июне 2022 года. Но решение должно приниматься единогласно.

Об этом в интервью сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас для Postimees.

Как известно, 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально передала Президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. В свою очередь Президент заявил, что Украина будет готова с ответами через неделю. По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, опросник, который получила Украина, существенно меньше, чем был у других государств, и Украина уже передала Еврокомиссии 70% необходимой информации.