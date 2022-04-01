Хорватия заявила о высылке 24 сотрудников посольства россии и снова призвала немедленно прекратить боевые действия в Украине

Министерство иностранных дел Хорватии объявило, что высылает 18 дипломатов посольства россии в Загребе. Также вместе с ними покинут страну шесть сотрудников административно-технического персонала.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Хорватии.

В МИД Хорватии вручили ноту послу России Андрею Нестеренко в Хорватии, информируя Россию о сокращении численности дипломатического и административно-технического персонала в посольстве России в Загребе.

«Запрошено, чтобы 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) посольства рф в Хорватии покинули Республику Хорватия», - говорится в сообщении.

В то же время МИД решительно осудили «жестокую агрессии против Украины и многочисленных преступлений».

«Хорватия вновь призвала к немедленному прекращению боевых действий и выводу российских войск со всей территории Украины, а также к безотлагательному обеспечению путей эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи. Было подчеркнуто, что Республика Хорватия ожидает, что виновные в преступлениях будут привлечены к ответственности», - говорится в сообщении.

Напомним, что страны Балтии и Болгария выслали российских дипломатов, занимавшихся незаконной деятельностью. Также Польша выслала 45 российских дипломатов, которых ранее обвинила в шпионаже. Северная Македония объявляла пять российских дипломатов персонами нон-грата. Бельгия вслед за Нидерландами также высылает российских дипломатов — 21 человека. МИД Нидерландов также заявил о высылке 17 российских дипломатов.

Также в МИД Греции заявили о высылке 12 российских дипломатов. Австрия высылает четырех российских дипломатов, а в Канаде отказались это делать, чтобы не потерять «картинку происходящего в рф».