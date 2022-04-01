В Офисе Президента считают, что Украина вступит в Евросоюз в ближайшие годы

Дипломатический советник Президента Зеленского, ответственный за евроинтеграцию, заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква считает, что вступление Украины в ЕС произойдет в ближайшие годы и точно не продлится «пятилетки».
Об этом сообщает «Европейская правда».
- Наше вступление в ЕС точно будет в течение ближайших лет, - заявил дипломат.
Игорь Жовква признал, что не все государства ЕС готовы к этому решению, но заверил, что переговоры приносят результат.
- К сожалению, не все страны одинаково думают, но точно можно говорить, что ни одна страна ЕС не против. И каждая страна имеет положительную динамику по отношению к вступлению Украины. Хотя скорость этой динамики разная, - пояснил он.
Представитель Банковой отказался публично прогнозировать ориентировочный год вступления, объяснив, что на этом этапе «к сожалению, не все зависит от нас». Впрочем, он не считает, что переговоры растянутся надолго.
- Точно не десятилетия и не пятилетки. Украинцы, солдаты на передовой, гражданские, которые сейчас под обстрелами, дети, которые хотят жить в европейской Украине – не позволят нам этого. Речь идет о годах, - подчеркнул он.
Дипломат также признал, что Украине придется пройти все этапы переговоров и провести реформы, но заверил, что Украина сможет это сделать:
- Более того, несмотря на войну, наша секторальная интеграция в ЕС даже ускорилась. Пример – присоединение Украины к единой энергосистеме ЕС. Мы это сделали досрочно, за полтора года до плана, - отметил Жовква.