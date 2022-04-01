В Офисе Президента считают, что Украина вступит в Евросоюз в ближайшие годы

Дипломатический советник Президента Зеленского, ответственный за евроинтеграцию, заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква считает, что вступление Украины в ЕС произойдет в ближайшие годы и точно не продлится «пятилетки».

Об этом сообщает «Европейская правда».

- Наше вступление в ЕС точно будет в течение ближайших лет, - заявил дипломат.

Игорь Жовква признал, что не все государства ЕС готовы к этому решению, но заверил, что переговоры приносят результат.

- К сожалению, не все страны одинаково думают, но точно можно говорить, что ни одна страна ЕС не против. И каждая страна имеет положительную динамику по отношению к вступлению Украины. Хотя скорость этой динамики разная, - пояснил он.

Представитель Банковой отказался публично прогнозировать ориентировочный год вступления, объяснив, что на этом этапе «к сожалению, не все зависит от нас». Впрочем, он не считает, что переговоры растянутся надолго.

- Точно не десятилетия и не пятилетки. Украинцы, солдаты на передовой, гражданские, которые сейчас под обстрелами, дети, которые хотят жить в европейской Украине – не позволят нам этого. Речь идет о годах, - подчеркнул он.

Дипломат также признал, что Украине придется пройти все этапы переговоров и провести реформы, но заверил, что Украина сможет это сделать: