Немецкая компания может продать Украине 50 танков Leopard 1

Немецкая компания-производитель вооружения Rheinmetall готова доставить в Украину б/у боевые танки Leopard 1.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel.

- Первые Leopard 1 могут быть доставлены через шесть недель, – заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Обязательным условием такой передачи будет одобрение федерального правительства Германии. В настоящее время состояние танков проверяется. Доставка может быть произведена через дочернюю компанию Rheinmetall Italia.

По словам Паппергера, украинских военных можно научить управлять «Леопардом-1» за считанные дни – вопреки утверждениям, что обучение пользованию западной бронетехникой требует длительного времени. Обязательным условием, по его словам, является то, что управлять будут подготовленные военные.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Украина намерена закупить немецкие боевые машины пехоты Marder непосредственно у производителя – компании Rheinmetall.