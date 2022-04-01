Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва в армию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменяется весенний призыв в армию.

Документ опубликован на сайте Президента.

Указ отменяет ранее установленные сроки проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле – июне 2022 года.

Также согласно документу, военнослужащие, у которых завершился срок срочной военной службы, могут быть уволены в запас «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации».



Напомним, о том, что призыв на срочную службу в украинскую армию в апреле – июне 2022 года проводиться не будет, сообщал 7 апреля Генштаб ВСУ. В ведомстве напомнили, что в связи с военной агрессией рф указом президента Украины от 24 февраля 2022 года в государстве объявлена всеобщая мобилизация.