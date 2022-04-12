Япония ввела санкции против почти 400 россиян, в том числе дочерей Путина, а такре ряда учерждений и банков

Япония утвердила новые санкции против России – она заморозила активы 398 россиян и ряда учреждений, в том числе дочерей президента РФ Владимира Путина Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой, «Альфа-банка» и «Сбербанка».

Об єтом сообщают росСМИ со ссылкой на японский МИД.

Среди тех, на кого распространяются японские санкции, также 385 депутатов Госдумы РФ, Мария Лаврова и Екатерина Винокурова – супруга и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Также в «черном списке» военные – командующий ВМФ РФ Николай Евменов и командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, командующий Сухопутными войсками Олег Салюков, командующий ВВС РФ Сергей Дронов, командующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин.

Кроме того, санкции направлены на 28 организаций в РФ, в том числе «Альфа-банк» и «Сбербанк». Их активы также будут заморожены, а транзакции с ними – «запрещены» с 12 мая.

Напомним, что накануне Соединенные Штаты вместе с G7 и ЕС ввели новые санкции против дочерей президента РФ Путина, крупнейших банков РФ Альфа банка и Сбербанка, а также запретили все новые инвестиции в Россию.