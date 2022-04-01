Немецкое издание Bild пишет, что президент Германии хочет приехать в Киев, но Зеленский не желает его видеть

По данным Bild, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хочет приехать с визитом в Киев, но президент Украины Владимир Зеленский не хочет его видеть.

Об этом немецкое издание сообщило во вторник, 12 апреля , пишет «Европейская правда» .

По информации Bild из украинских правительственных кругов, Штайнмайер хотел посетить Украину и приехать в Киев вместе с правительственными делегациями из других стран ЕС уже в среду, 13 апреля.

Однако, по данным издания, на данный момент президент Владимир Зеленский не хочет встречаться с ним в Киеве из-за тесных связей немецкого политика с Россией в прошлом.

«Мы все знаем о тесных связях Штайнмайера с Россией, которые также были отмечены формулой Штайнмайера. Сейчас ему не рады в Киеве. Посмотрим, изменится ли это», - сообщил изданию украинский дипломат в Киеве.

По информации Bild, из Киева в офис федерального президента поступило четкое заявление о том, что к настоящему моменту они не готовы к никаким встречам. Однако нельзя исключать возможность встречи в будущем, заявили в Киеве.

Сегодня Штайнмайер находится с визитом в Польше, где он встретился, в частности, с президентом Польши Анджеем Дудой. Основная тема визита – война России против Украины. Из Польши Штайнмайер мог отправиться в Украину.

На пресс-конференции с Дудой Штайнмайер не обсуждал возможные планы поездки в Киев, хотя его о них спрашивали напрямую.

Как министр иностранных дел в прошлом, Штайнмайер поддерживал тесные контакты, в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Штайнмайер также был активным сторонником газопровода «Северный поток – 2 » и считается архитектором дружественной к России политики федерального правительства.

Неделю назад президент Германии признал, что его политика в последние несколько лет в отношении России была ошибочной.