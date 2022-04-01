Директор НАБУ Сытник уволен, – нардеп

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Юлия Гришина сообщила, что уволен директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Об этом она написала в Telegram.

«Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий», - написала Гришина.

Напомним, что ранее Конституционный суд признал неконституционным Указ Президента Украины о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. В октябре 2020 года скандальный Окружной админсуд Киева принял решение об отстранении Сытника от должности директора НАБУ. После этого глава Минюста заявил, что Сытник остается директором НАБУ.

В Офисе Президента Украины после этого заявили, что ждут от исполняющего обязанности директора НАБУ «эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя». Сам Сытник отметил, что решение Конституционного суда не повлияет на работу Бюро и его возможное увольнение с должности.