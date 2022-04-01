Подоляк заявил, что переговоры проходят крайне тяжело, а россия пытается публично давить на процесс

Член украинской переговорной группы Михаил Подоляк признал, что сейчас очень сложно вести переговоры с РФ, несмотря на это они продолжаются.

Об этом он сообщил в комментарии УП.

Как известно, президент России Владимир Путин 12 апреля заявил, что после встречи в Стамбуле и зверств россиян в Буче переговоры с Украиной якобы зашли в тупик.

В то же время, по словам члена украинской переговорной группы, с россиянами говорить сложно, а тактика РФ – публичное давление. Несмотря на это, Украина продолжает стоять на своих позициях.

– Если коротко. Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе труден.