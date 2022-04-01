«Не может быть возвращения к нормальным отношениям с такой Россией»: Президент Германии заявил, что его страна будет поставлять Украине оружие

Германия будет поставлять оружие в зону военных действий, несмотря на то, что это противоречит философии безопасности, которую Германия исповедовала до недавнего времени. С такой Россией, после того как ее военные преступления вышел в свет, не может быть возвращение к нормальным отношениям.

Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил в Варшаве президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Укринформ .

Как подчеркнул президент Германии, Берлин будет поставлять оружие Украине, хотя еще недавно это не соответствовало философии безопасности Берлина. По словам Штайнмайера, правительства Германии и Польши тесно сотрудничают по шагам в поддержку Украины.

«Мы солидарны с Украиной», – подчеркнул Штайнмайер.

Он подчеркнул, что Путину не удалось поделить Европу, она, напротив, укрепилась в противодействии внешней агрессии.

«Не может быть возвращения к нормальным отношениям с такой Россией. Российские военные преступления увидел весь мир. Их нужно задокументировать и расследовать, а виновников и тех, кто принимал политические решения, нужно привлечь к ответственности», – подчеркнул Штайнмайер.

По его мнению, российское варварство в Украине должно прекратиться. Он призвал президента России прекратить боевые действия, а также разрешить эвакуацию гражданского населения из Мариуполя.

Комментируя вопрос о санкциях, Штайнмайер отметил, что страны ЕС должны увеличить экономическое давление на Россию. Он сообщил, что все страны будут пытаться уменьшать экспорт энергоносителей из России, заметив, что импорт газа из России в ФРГ упал с 60% до 40%.

«Можно сказать, что это все еще много, но на основании этих данных видно, что мы серьезно относимся к уменьшению энергетической зависимости от России», - заявил президент ФРГ.

Он добавил, что учитывая структуру немецкой экономики « нет возможности отказаться от российских энергоносителей так быстро, как некоторые ожидают».