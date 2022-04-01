«Украинская сторона придерживается Стамбульских соглашений и не меняла своей позиции», - Арахамия

Переговоры по соглашению о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме и украинская сторона придерживается Стамбульских договоренностей и не меняла своей позиции.

Об этом в своем телеграмм-канале написал глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия.

«Переговоры по соглашению о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме. Украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла своей позиции. Единственное отличие состоит в том, что мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в Стамбульское коммюнике. Может быть, это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса», - заявил Арахамия.

Заявление о том, что Украина придерживается Стамбульских договоренностей Арахамия опубликовал после того, как президент россии владидимир путин обвинил Киев в том, что там якобы не придерживаются оговоренных в Турции пунктов.

«Вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины - а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности - не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса», - заявил путин.

По его словам, россия создала условия для продолжения договорного процесса, а вместо этого столкнулась с «провокацией в Буче «и, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле», - высказал мнение путин.

Напомним, что ранее глава переговорной группы нардеп Давид Арахамия заявил, что российская сторона подтвердила, что драфты документов достаточно наработаны, чтобы проводить консультации между Президентами Украины и РФ. При этом он детально очертил предварительные договоренности и указал на принципиальные позиции Украины в переговорном процессе.