Швеция сама решит, вступать ли ей в НАТО, угрозы со стороны РФ недопустимы, – глава шведского МИД

Швеция и Финляндия самостоятельно примут решение о том, нужно ли им присоединяться к НАТО, заявила во вторник глава шведского МИД Анн Линде.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Недопустимо, чтобы Россия каким-то образом угрожала Швеции и Финляндии. Наши граждане должны сами принимать решения в сфере безопасности », – приводит слова министра агентство ЭФЭ. «Мир после 24 февраля отличается от того, чтобы было до этой даты. Швеция и Финляндия сами решат вопрос о своем будущем», - добавила Линде, находящаяся с визитом в Боснии и Герцеговине.

Ранее в апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, стала ли неожиданностью для Кремля информация СМИ о планах Швеции и Финляндии вступить в НАТО уже этим летом и является ли это новой угрозой для России, заявил, что дальнейшее расширение НАТО не принесет дополнительной безопасности на европейском континенте.

Напомним, что, по сообщениям мировых СМИ, россия начала взимать вооружение до границы с Финляндией после заявления о членстве НАТО.