Зеленский готов обменять задержанного кума путина Медведчука на плененных рф украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять задержанного кума путина Виктора Медведчука на украинских военных, которые находятся в плену у оккупантов.

Об этом идет речь в его видеообращении к нации.

«Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук. Он скрывался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого «космонавта» – в плохом смысле слова – не сработало знаменитое «Поехали!». Я считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой «воин». Вот такой патриот. Что ж, если Медведчук сам избрал себе военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю в Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших ребят в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую ​​возможность», - заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. 18 марта Лычаковский районный суд Львова разрешил его арест.

Как известно, 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в список санкций за финансирование терроризма. Решение СНБО о введении санкций основывается, в частности, на материалах СБУ, расследующей поставки угля из оккупированной части Донбасса в Украину и рф.

8 октября 2021 года Генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года. До этого Медведчук уже находился под домашним арестом по делу о разграблении ресурсов в Крыму (нефти и газа) и госизмене.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения рф в Украину членов и сторонников «ОПЗЖ» не раз уличали на сотрудничестве с оккупантами. В частности, коллаборанты из «ОПЗЖ» в Мариуполе фактически стали корректировщиками огня для российских оккупантов, обстреливавших критическую гражданскую инфраструктуру.

Во время военного положения в Украине запретили деятельность «ОПЗЖ», «Партии Шария», «Оппоблока» и ряда других партий, связанных с рф.