Швеция все ближе к вступлению в НАТО, это решение поддерживает премьер-министр, - СМИ

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон уже приняла решение о вступлении в НАТО. Ее правительство планирует подать заявку на присоединение к альянсу на саммите в Мадриде в конце июня.

Об этом пишет газета Svenska Dagbladet, сообщает «Лига.net».

В день выхода публикации в Стокгольме должна состояться встреча Андерссон с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Финляндия после нападения России на Украину тоже решила пересмотреть свой нейтралитет.

Другая шведская газета Aftonbladet сообщила, что социал-демократы созывают на 24 мая специальное заседание руководящего комитета партии, где может быть принято решение о поддержке членства в НАТО.

Эта встреча должна стать кульминацией полуторамесячного обсуждения внутри партии, которое стартовало в понедельник. Она продлится пять часов и пройдет в штаб-квартире партии в Стокгольме.

- К этому вопросу нужно относиться с должным уважением. Все еще остается много людей, сформировавшихся вокруг позиции, которую занимал Улоф Пальме, – сказал один из собеседников газеты.

Швеция после Второй мировой войны решила не вступать ни в НАТО, ни в восточный блок. Премьер страны Улоф Пальме говорил, что Швеция проводит политику «активного нейтралитета».