В Киев направляются главы парламентов Чехии и Польши

В четверг, 14 апреля, Украину с визитом посетят главы парламентов Чехии и Польши – Милош Выстрчил и Томаш Гродский.

Об этом в официальном Twitter написал Милош Выстрчил.

«Есть приглашения, которые не отклоняют», - написал Милош Выстрчил.

Делегация едет в Киев на поезде. С какой конкретно целью в Украину едут политики пока неизвестно.

Напомним, 13 апреля премьер-министр Украины Шмыгаль и президенты стран Прибалтики и Польши посетили Бородянку. До этого премьер Великобритании Джонсон приехал в Киев из Польши на поезде. Как известно, Борис Джонсон пообещал предоставить Украине $500 миллионов кредита, отправить в Украину 120 БТРов, новые противокорабельные ракетные комплексы и технику еще на $130 миллионов.