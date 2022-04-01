Деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной Раде приостановлена - Бойко заявил, что будет создана депутатская группа

В четверг, 14 апреля, на пленарном заседании Верховной Рады Украины было объявлено о приостановлении деятельности парламентской фракции «Оппозиционная платформа – При жизни» .

написал народный депутат Алексей Гончаренко .

«Приостановлена деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Украины», – написал Гончаренко.

Нардеп Ярослав Железняк добавил , что остановили деятельность фракции ОПЗЖ согласно решению СНБО по приостановке деятельности ОПЗЖ и деятельности фракции ОПЗЖ в ВРУ.

По словам Железняка, перед оглашением такого решения, ОПЗЖ избрало главой фракции Юрия Бойко и отозвало от должности сопредседателя Вадима Рабиновича. Кроме того, из фракции вышли народные депутаты Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич.

Бойко заявил Радио Свобода, что депутаты ОПЗЖ создадут в Верховной Раде депутатскую группу вместо фракции.

«Те депутаты из членов ОПЗЖ, которые находились во фракции, уже вышли (из фракции – ред.) из конъюнктурных соображений или были исключены из нее. Из тех (членов фракции – ред.), кто остался, будет создана депутатская группа», - пояснил он.

Напомним, что во время военного положения в Украине запретили деятельность «ОПЗЖ», «Партии Шария», «Опблока» и ряда других партий, связанных с россией. Запрещенная в Украине ОПЗЖ приостановила свою деятельность.

Также сообщалось, что фракция «ОПЗЖ» в Николаевском облсовете , блокировавшая выделение денег на ТРО, распущена.

К тому же в Одессе за сотрудничество с оккупантами задержали главу фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета. Напомним, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину членов и сторонников ОПЗЖ неоднократно разоблачали на сотрудничестве с оккупантами. В частности, коллаборанты из «ОПЗЖ» в Мариуполе фактически стали корректировщиками огня для российских кафиров , которые обстреливали критическую гражданскую инфраструктуру.

Также напомним, как вечером 12 апреля Владимир Зеленский сообщил о задержании беглеца лидера ОПЗЖ и кума путина Виктора Медведчука.