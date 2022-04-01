МИД россии запретил въезд в страну премьер-министру Великобритании и еще 12 членам правительства из-за «русофобского курса»

Власти россии в качестве ответной меры закрыли въезд на территорию страны для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, ряда членов его правительства и других политических деятелей.

Об этом сообщил МИД рф в субботу, 16 апреля.

Указано, что такое решение принято в связи «с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц российской федерации».

В москве считают, что Лондон развязал «разнузданную информационно-политическую кампанию, направленную на международную изоляцию россии, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики».

«По существу руководство Великобритании намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая киевский режим летальными вооружениями и координируя аналогичные усилия со стороны НАТО. Неприемлемо и подстрекательство Лондона, усиленно подталкивающего не только своих западных союзников, но и другие страны к введению широкомасштабных антироссийских санкций, которые, однако, бессмысленны и контрпродуктивны. Русофобский курс британских властей, ставящих своей основной задачей разжигание негативного отношения к нашей стране, сворачивание двусторонних связей практически во всех областях, наносит ущерб благополучию и интересам жителей самой Британии. Любые санкционные нападки неизбежно ударят по их инициаторам и получат решительный отпор», – заявили в МИД рф.

Кроме Бориса Джонсона в российский «стоп-лист» включены:

Доминик Рааб - заместитель премьер-министра, министр юстиции;

Элизабет Трасс - министр иностранных дел;

Бен Уоллес - министр обороны;

Грант Шаппс - министр транспорта;

Прити Пател - министр внутренних дел;

Риши Снак - министр финансов;

Квази Квартенг - министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии;

Надин Доррис - министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта;

Джеймс Хиппи - заместитель министра обороны;

Никола Стерджен - первый министр Шотландии;

Суэлла Браверман - генеральный прокурор Англии и Уэльса;

Тереза Мэй - депутат парламента от Консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании.

Напомним, ранее в МИД россии заявили, что Евросоюз «переходит все границы» со своими санкциями, поэтому запретили высшему руководству ЕС въезжать в рф.