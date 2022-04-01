Италия и Румыния запретили российским кораблям заходить в свои порты

Италия с 17 апреля в рамках европейских санкций против России закрывает порты для российских кораблей. Запрет также распространяется на корабли, которые сменили флаги после 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на repubblica.it.

Сообщается, что российские судна, которые сейчас находятся в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу после завершения коммерческой деятельности. Отметим, согласно европейским санкциям, запрещено принимать российские суда в портах стран-участниц ЕС.

- Эта мера распространяется также на суда, сменившие свой флаг с российского на любой другой после 24 февраля 2022 года, - говорится в циркуляре.

В то же время запрет не распространяется на суда, которые нуждаются в помощи или убежище, которым требуется доступ в порты по соображениям безопасности или которые спасли людей в море.

Также с 17 апреля военно-морская администрация Румынии запретила кораблям под российским флагам заходить в свои порты. В ведомстве сообщили, что под запретом будет заход «любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или сменивших свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года».

Однако Румыния разрешит заходить в свои порты российским судам, которые нуждаются в помощи или ищут место убежища.

Также исключение будет сделано для кораблей, которым нужна аварийная остановка.