Ускорение вооружения – это очень важный момент, – Зеленский заявил, что процесс поставки Украине иностранного оружия слишком затянут

Президент Владимир Зеленский рассказал, что некоторые страны под давлением собственного народа разблокировали поставки оружия Украине, но этот процесс растягивается на 2-3 недели.

Об этом Зеленский заявил в интервью украинским онлайн медиа, передает УП.

- Что касается оружия. Наверняка можно сказать, что уже произошел какой-то перелом в отношении западных стран к поставкам оружия в Украину. Во-первых, следует сказать честно, что с момента, когда то или иное государство публично защищает, а это уже защищает себя, потому что сначала никто быстро это не делал.

А потом, когда народ сам, внутри того или иного государства, сами люди обычные начали на них давить и они начали менять отношения и давать нам оружие или ускорять эти процессы, то с того момента, когда они говорят, что мы решили и правительством или парламентом, в разных странах по-разному решили вопрос подтверждения поставки оружия в Украину, с этого момента до момента, когда это оружие уже у нас на вооружении, может пройти две-три недели. То есть это очень долгий процесс, - отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что некоторые страны, судя по всему, рассчитывают, что Украина будет долго воевать.

- Например, как в ООС наши ребята или бой в Мариуполе, когда люди говорят – нам сейчас нужна помощь. И вопрос суток-двух-трех суток. А люди говорят – все нормально, мы вам в мае дадим. На что они рассчитывают? Что мы должны воевать месяцами, годами? Некоторые из них, наверное, на это рассчитывают. Но тем не менее для нас ускорение вооружения – это очень важный момент, - заявил Глава государства.

Также он констатировал, что точно изменилась риторика некоторых стран.

- Она потеплела, если можно использовать такое слово относительно вооружения, поставки оружия, они потеплели в нашу сторону. Мы сменили эту риторику. Некоторые изменили именно из-за давления народа, и они сквозь зубы не очень хорошо к нам относятся через нашу риторику публичную. И из-за этого давления они также изменили сам процесс и разблокировали в принципе снабжения. Ничем не снабжали. В принципе, разблокировали. Мы получаем сейчас оружие. Получаем его, я считаю, мало, - заявил Зеленский.

- Россия считает, что мы получаем очень многое. Это тоже неплохой результат. И считаю, что Соединенные Штаты, Великобритания, Польша и несколько другигх стран очень неплохо нас поддерживают сегодня. Но могут посильнее. Точно могут сильнее намного, - резюмировал он.

Стоит отметить, что советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк также раскритиковал Европу за медленные поставки оружия для Украины.