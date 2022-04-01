Изъятые для военных нужд авто должны быть зарегистрированы в сервисном центре МВД до 25 апреля, - Монастырский

Изъятые для военных нужд автомобили должны быть зарегистрированы в сервисном центре Министерства внутренних дел до 25 апреля.

Об этом Министр внутренних дел Денис Монастырский сказал в эфире национального телемарафона, передают Українськi Новини.

"Я обращаюсь ко всем сегодня, кто работает с этой системой, что необходимо обязательно завершить регистрацию этих автомобилей в сервисных центрах. Сегодня есть соответствующий приказ Главнокомандующего Вооруженными Силами Валерия Залужного и это нужно сделать в течение следующей недели," – сказал он.

Монастырский отметил, что утвержден четкий порядок изъятия автомобилей для государственных нужд во время военного положения и он должен быть соблюден: составляется акт изъятия, делается оценка транспортного средства и должна быть проведена его регистрация в сервисном центре МВД.

Министр отметил, что в случае регистрации изъятого автомобиля в сервисном центре, каждый гражданин или юрлицо, у которого было изъято имущество, может установить где оно находится и претендовать на его возвращение или на денежную компенсацию.

"Мы сегодня с Вооруженными Силами проводим профилактическую разъяснительную работу среди военных частей, работаем плодотворно с военными администрациями, что бы четко определить что это должен быть единый реестр, что бы граждане и юрлица, потому, что в основном в первую очередь изымали у юрлиц автомобили, что бы они понимали где их автомобили, кем были изъяты и понимали, что они смогут получить или автомобиль, или соответствующую компенсацию за него," – сказал Монастырский.

Напомним, что ранее губернатор Ким заявил, что дает разрешение патрульным отбирать у пьяных водителей автомобили и что такой транспорт пойдет на нужды армии