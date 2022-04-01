Болгария также запретила российским кораблям заходить в свои порты

Болгария вслед за рядом других стран Европы, среди которых Италия и Румыния, запретила российским судам заходить в свои порты.

Об этом сообщается на сайте морской администрации Болгарии.

Запрет вступил в силу 00:00 16 апреля и распространяется на все морские и речные порты Болгарии. Он действует не только для судов под российским флагом, но и тех, которые изменили его после 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину.

The Guardian уточняет, что исключения предусмотрены только для судов, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продукты питания и лекарства в страны ЕС.