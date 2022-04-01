Командующий ВМС Неижпапа указом Зеленского повышен в звании до вице-адмирала

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание вице-адмирала командующему Военно-морскими силами Алексею Неижпапе.

Об этом идет речь в указе №246/2022 главы государства от 16 апреля.

«Присвоить военное звание вице-адмирала контр-адмиралу Неижпапе Алексею Леонидовичу – командующему Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины», - говорится в документе.

Вице-адмирал – военно-морское звание высшего офицерского состава флота. Выше ранга контр-адмирала, но ниже адмирала. Соответствует званию генерал-лейтенанта в сухопутных войсках.

При этом советник главы ОП Виктория Страхова намекнула, что основанием стало потопление российского крейсера «Москвы».

«И все знают, за какую молниеносную операцию!» - написала она в Facebook.

Напомним, 13 марта стало известно, что ВМС Украины ракетами «Нептун» поразили российский крейсер «Москва». На следующий день советник главы ОП Алексей Арестович подтвердил, что корабль утонул. В итоге суммарный залп крылатых ракет кораблей черноморского флота РФ уменьшился с 72 до 56.

Зеленский назначил Алексея Неижпапу командующим Военно-морскими силами летом 2020 года.

Справка

Алексей Леонидович Неижпапа родился 9 октября 1975 года в Севастополе.

В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт.

С 1997 по 2000 год – командир зенитной ракетной батареи ракетно-артиллерийской боевой части фрегата «Севастополь».

В период 2000-2006 годов проходил службу в должностях от старшего помощника командира корвета «Луцк» до командира морского тральщика «Черкассы».

Окончил в 2008 году переподготовку (оперативно-тактический уровень) в Севастопольском военно-морском институте

В 2006—2007 годах — заместитель командира Южной военно-морской базы (Донузлав).

2007—2008 гг. — начальник штаба — первый заместитель командира первой бригады надводных кораблей.

2008—2012 гг. — командир первой бригады надводных кораблей.

2012—2015 гг. — первый заместитель начальника штаба командования ВМСУ. Временно возглавлял академию военно-морских сил.

Окончил Национальный университет обороны Украины в 2015 году.

В 2015—2019 годах — заместитель командующего Военно-морскими силами по боевой подготовке — начальник управления боевой подготовки Командования Военно-морских сил ВСУ. В целях продвижения по карьерной лестнице принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

С апреля по июль 2020 года — заместитель командующего Военно-морскими силами Вооружённых сил Украины.