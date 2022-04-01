Из-за санкций на границе беларуси и Польши образовалась 80-километровая очередь из фур

На границе Польши и беларуси застряли сотни грузовых машин. Длина очереди составляет около 80 километров.

Образовавшаяся очередь, достигающая в длину около 80 км, скопилась на границе после вступления в силу 16 апреля пятого пакета санкций против москвы, согласно которым российским и белорусским грузовикам запрещено въезжать и пребывать на территории Евросоюза.

Под исключением находятся грузовики, которые транспортируют лекарства, почту или же нефтепродукты.

До сих пор неясно, что будет с тысячами других грузовиков, которые по оценкам наблюдателей на данный момент находятся на территории ЕС. Возможно, их конфискуют местные власти.

В Польше обеспокоены тем, что россия и беларусь могут ввести аналогичные ограничения против страны.