Из-за санкций на границе беларуси и Польши образовалась 80-километровая очередь из фур

На границе Польши и беларуси застряли сотни грузовых машин. Длина очереди составляет около 80 километров.
Об этом пишет BBC News.
Образовавшаяся очередь, достигающая в длину около 80 км, скопилась на границе после вступления в силу 16 апреля пятого пакета санкций против москвы, согласно которым российским и белорусским грузовикам запрещено въезжать и пребывать на территории Евросоюза.
Под исключением находятся грузовики, которые транспортируют лекарства, почту или же нефтепродукты.
До сих пор неясно, что будет с тысячами других грузовиков, которые по оценкам наблюдателей на данный момент находятся на территории ЕС. Возможно, их конфискуют местные власти.
В Польше обеспокоены тем, что россия и беларусь могут ввести аналогичные ограничения против страны.
Напомним, что Финляндия запретила въезд российских и белорусских грузовиков с 9 апреля. Ранее на границе с Польшей несколько сотен активистов блокируют направляющиеся к россии и белорусе фуры: «Нет бизнеса с россией - нет войны».
Также сообщалось, что Латвия не пропустила более 150 российских и белорусских грузовиков, которым ранее запретили пересекать границу ЕС.