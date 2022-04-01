Молдова отказалась продать Украине неиспользуемые МиГ-29, чтобы «не раздражать россию», - СМИ

В первые дни полномасштабного вторжения россии Украина просила Молдову продать или передать истребители МиГ-29, однако получила категорический отказ.

Об этом сообщает «Европейская Правда» со ссылкой на свои источники.

В издании отмечают, что на балансе Минобороны Молдовы находятся шесть истребителей Миг-29, базирующихся на авиабазе в селе Маркулешты, в северной части страны.

По официальным данным, все они в рабочем состоянии, но самолеты давно не поднимались в воздух. Кишинев долгое время пытался их продать, но аукцион не был успешным.

Источники ЕП утверждают, что Киев на просьбу продать или передать Украине эти истребители получил категорический отказ от правительства Молдовы с объяснением «мы не хотим раздражать Россию».

Напомним, ранее Молдова отказалась присоединиться к санкциям, введенным некоторыми странами против россии, поскольку так страна может остаться без газа и электроэнергии.