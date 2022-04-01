Зеленский присвоил главе контрразведки звание бригадного генерала

Президент Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала начальнику Департамента контрразведки СБУ Александру Покладу. Также генеральское звание получили трое спасателей.

Согласно указу №257/2022, присвоено воинское звание бригадного генерала начальнику Департамента контрразведки Службы безопасности Александру Покладу.

Кроме того, указом №258/2022 специальное звание генерал-майора службы гражданской защиты присвоено заместителю председателя ГСЧС Дмитрию Бондарю и начальникам Главных управлений ГСЧС во Львовской области Юрию Кагитину и в Одесской области Вадиму Шулюку.