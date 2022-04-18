Турция начала «антитеррористическую операцию» против курдских сепаратистов

Турция начала новую трансграничную антитеррористическую операцию против укрытий Рабочей партии Курдистана на севере Ирака.

Об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, сообщает «Зеркало недели».

Операция получила название Claw-Lock («Коготь»), в ней участвуют команды спецназа при поддержке беспилотных летательных аппаратов, ударных вертолетов и артиллерийских элементов. В районах Метина, Зап и Авасин-Басян разрушают укрытия, склады боеприпасов, штабы, места сбора и туннельные сети, сказал Акар.

Военная авиация Турции нанесла удары по военным объектам курдов. Удар был нанесен превентивно, чтобы «предупредить террористические атаки» и обеспечить безопасность на границе.

Противостояние Турции с курдами на севере Ирака продолжается с 1984 года. Члены РПК часто прячутся на севере Ирака, чтобы планировать трансграничные нападения в Турции, убеждены в Анкаре. Предыдущие операции «Тигр-коготь» и «Орел-коготь» начались в приграничных районах северного Ирака в 2020 году. В настоящее время территория, которую курды считают своей родиной, разделена между четырьмя государствами – Турцией (здесь проживает около 190 тысяч курдов), Ираном (125 тысяч), Ираком (65 тысяч) и Сирией (12 тысяч).