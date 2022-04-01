Президент Зеленский передал послу ЕС анкету-опросник, чтобы Украина стала кандидатом в члены Евросоюза

Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения нашим государством статуса кандидата на членство в ЕС.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

- Хочу поблагодарить за эту важную встречу. Сегодня – один из этапов для нашего государства для вступления в Европейский Союз, стремление, к которому идет наш народ и за которое борется, – сказал Президент Украины.

Глава государства поблагодарил руководство Евросоюза за оперативную работу по выдаче анкеты-опросника.

- Это важный сигнал. Мы верим, что получим поддержку и станем кандидатом на вступление. После этого начнется следующий финальный этап. Очень верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели, и что она будет позитивна для истории нашего народа, учитывая цену, которую он заплатил на пути к независимости и демократии, – сказал Президент.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак акцентировал, что ускорение процесса европейской интеграции нашей страны было бы невозможно без героизма украинских военных и всего нашего народа.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что также чувствует себя частью команды, работающей над получением Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Он отметил, что этот процесс происходит в очень сложной для Украинского государства ситуации, но все ощущают важность и значение этого момента. По словам Матти Маасикаса, ответы Украины в анкете-опроснике будут очень быстро проанализированы. Владимир Зеленский поблагодарил его за то, что представительство Евросоюза возобновило работу в Киеве.