«Такие решения приближают день нашей Победы над врагом»: нардеп Чорноморов о решении «Энергоатома» отказаться от российского урана для АЭС

Народный депутат Украины Артем Чорноморов поддержал решение «Энергоатома», который сообщил о том, что рассматривает возможность отказа от закупки российского уранового концентрата, назвав такие действия украинского предприятия шагом к настоящей энергонезависимости Украины.

Об этом Чорноморов написал в своем телеграмм-канале.

«Одобряю такое решение «Энергоатома». Уверен, что это верный шаг к подлинной энергонезависимости нашей страны. Такие действия и решения руководства нашего стратегического предприятия приближают день нашей Победы над врагом», – написал нардеп.

К публикации он добавил ссылку на сообщение Энергоатома о том, что предприятие и Urenco провели переговоры по закупкам урана.

«Председатель НАЭК «Энергоатом» Петр Котин на днях провел переговоры с руководителями URENCO Group. Он сообщил, что любое сотрудничество со страной-агрессором, в том числе закупка российского уранового концентрата, для Украины неприемлемо, поэтому Энергоатом готов рассматривать увеличение закупок у компании Urenco», - сообщили в «Энергоатоме».

Для справки: URENCO Group занимается обогащением урана (по технологии газовых центрифуг) для использования его в качестве топлива на АЭС. Компания владеет мощностями по обогащению урана в Германии, Нидерландах, Великобритании и США. Она поставляет топливо для атомных станций в 15 стран мира, преимущественно в Европу и США; ее доля – около 29% от мирового рынка услуг по обогащению урана.

Штаб-квартира Urenco расположена в Сток Поджесе, Бакингемшир (Великобритания). Треть компании принадлежит британскому правительству, треть – правительству Нидерландов, остальные – немецким энергетическим компаниям E.ON и RWE в равных долях.