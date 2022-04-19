Макрон заявил, что выступает за эмбарго на российские нефть и газ

Президент Франции Эммануэль Макрон убеждает, что поддерживает полное нефтяное и газовое эмбарго для РФ.

Такое заявление он сделал во время интервью телеканалу France 5, передает ЭП.

Макрон также опровергает информацию, что именно по его инициативе до завершения президентских выборов во Франции были отложены вопросы эмбарго на российскую нефть.

Он утверждает, что европейцы должны прекратить покупать нефть и газ у России, чтобы «ослабить способность Москвы» продолжать войну.

Он отмечает, что Франция не зависит от поставок российского газа, поэтому блокировкой эмбарго занимается другая страна. Однако французский президент добавляет - «европейский рынок взаимосвязан» и в целом «Европа зависит от российского газа».

Президент Франции также отказался установить красные линии для возможного применения химического оружия, поскольку «мы должны измерить последствия», которые это будет иметь.

Напомним, Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал россиян и украинцев братскими народами и считает, что называть действия россиян на Украине геноцидом неуместно.