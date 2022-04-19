Премьер-министр Испании намерен посетить Киев

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ближайшие дни посетит Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Сообщение появилось на следующий день после того, как Санчес подтвердил, что вскоре посольство Испании возобновит работу в Киеве, чтобы послать сигнал о поддержке украинскому народу.

Визит испанского премьера, целью которого является выражение солидарности Зеленскому лично, по данным источников, уже готовится, но никаких подробностей не сообщается.

В правительстве отметили, что дата визита не может быть обнародована из соображений безопасности, но поездка точно состоится.

Газета отмечает, что испанское правительство последовательно пытается быть среди тех, кто наиболее жестко поддерживает Зеленского. Президент Украины недавно выступил в режиме видеоконференции перед испанским парламентом с речью, в которой подчеркнул схожесть между происходящим в Украине и бомбежкой мирного населения немецко-фашистскими и итальянскими фашистскими самолетами в Гернице в 1937 году.

Напомним, 13 апреля премьер-министр Украины Шмигаль и президенты стран Прибалтики и Польши посетили Бородянку. До этого премьер Великобритании Джонсон приехал в Киев из Польши на поезде. Борис Джонсон пообещал предоставить Украине $500 миллионов кредита, отправить в Украину 120 БТРов, новые противокорабельные ракетные комплексы и технику еще на $130 миллионов.