Известная николаевская журналистка ушла с телеканала Козыря и Янишевской и послала новое руководство «вслед за кораблем»

Николаевская журналистка Анастасия Прокофьева решила покинуть канал «НИС-ТВ».

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

В публикации она отметила, что новое руководство канала «топчется по коллективу» и послала его вслед за русским кораблем.

«17 лет не держала ее в руках... Спасибо Виталию Валерьевичу и тем чудесным людям, кто все эти годы был рядом - мы одна дружная семья! И это неизменно! Ну, а тем дилетантам из нового руководства, кто пришел осквернить и потоптаться по сплоченному, профессиональному коллективу... Ничего не скажешь, отличный курс выбрали. Вслед за кораблем», - написала Анастасия Прокофьева.

По информации «Преступности.НЕТ», фактически новым руководителем канала стал исполнительный продюсер Александр Клокол. Известно, что в 2020 году он баллотировался от партии «Европейская солидарность» в Николаевский городской совет.

Как известно, в 2020-ом году контроль над телеканалом «НИС-ТВ» оформили экс-вице-губернатор Николаевской области Оксана Янишевская и экс-народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Борис Козырь. Ранее канал принадлежал авторскому коллективу «НИС-ТВ».

Перед местными выборами 2020-го года экс-нардепу от БПП Борису Козырю, благодаря своим тесным отношениям с Юрием Бойко, удалось пролоббировать своих людей в партию ОПЗЖ. В частности, тогда братья Вячеслав и Сергей Карцевы, будучи депутатами от «Нашего края» вместе с рядом других представителей горсовета от Оппозиционного блока создали группу «ОПЗЖ». Напомним, что в руководство «ОПЗЖ» входит нардеп Виктор Медведчук. Презудент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны и наложил санкции на телеканалы 112, «ZIK» и «NewsOne» и народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который является формальным владельцем этих каналов, его и ТВ-каналы связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. Ранее Медведчука лишили возможности летать в РФ, потому что Украина наложила санкции на его самолеты.

В свою очередь, Оксана Янишевская при главе ОГА Вадиме Мерикове (ставленнике Арсения Яценюка) отвечала за гуманитарно-медицинскую сферу, а ООО «Медиа информ групп» входит в орбиту влияния все той же Оксаны Янишевской и Вадима Мерикова. Конечный бенефициар - некая Елена Кравцова – бухгалтер этого предприятия.

Стоит отметить, что и Борис Козырь (в частности агитировал военнослужащих на встрече с замсекретарем СНБО), и Вадим Мериков, и Оксана Янишевская во время последних президентских выборов жестко выступали против Владимира Зеленского и активно агитировали за Петра Порошенко. Например, Оксана Янишевская была одним из инициаторов и исполнителей «биг-бордной кампании» с антиагитацией против Владимира Зеленского.

Также стоит напомнить, что Оксана Янишевская в бытность замглавы Николаевской ОГА в 2016 году фигурировала в коррупционном скандале, связанном с закупками инсулина. Тогда экс-директор Николаевской областной базы специального медицинского снабжения полковник запаса Сергей Леженцев сообщил о коррупционных схемах при закупках инсулина, которые курировала Янишевская. По его словам, он всячески ей противостоял, чтобы не допустить нарушения закона при проведении торгов, в результате чего и лишился должности.

По факту его заявлений о злоупотреблениях со стороны Янишевской и других должностных лиц областной государственной администрации было открыто два уголовных производства - по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины. («Злоупотребление властью или служебным положением») и по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины («Служебный подлог»).

2 февраля 2017 года года с должности начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации была уволена Маргарита Капуста. А в апреле 2017 года ей объявили о подозрении по «инсулиновому делу».

В итоге в 2018 году дело было закрыто. По словам тогдашних начальника николаевской полиции Юрия Мороза и прокурора области Тараса Дунаса, его не смогли расследовать из-за суда, который не дал нужных следствию разрешений на проведение следственных действий.