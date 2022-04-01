Русские оккупанты собираются провести «референдум» в Снигиревке за присоединение к Крыму – курирует «выборами» Мезина и Ларченко

Российские оккупационные войска собираются проводить «референдумы» в Херсоне и Снигиревке.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что на оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на «референдуме» по созданию очередной псевдореспублики «ХНР» и признанию оккупационных властей. Для этого привлечены мощности типографии в городе Новая Каховка (ул. Горького, 5а).

Местные жители убеждены – реального голосования не будут проводить, кроме показательных участков, организованных в качестве «картинки» для российских СМИ. «Голосование» оформят с помощью паспортных данных, собранных при получении «гуманитарной помощи». Чтобы получить продуктовый паек, жители должны были заполнять анкеты с указанием личной информации.

«Референдум» по избранию мэра и административного присоединения к оккупированному Крыму готовится также в городе Снигиревка Николаевской области. Жителей призывают в назначенное время прийти на участки. Мероприятие организуют пророссийски настроенные глава местного совета Татьяна Мезина и бывший глава Александр Ларченко.

В оккупированной Снигиревке Запорожской области начата перепись населения лиц пенсионного возраста. Россияне анонсируют установку до 1 сентября российской администрации, открытие отделения «почты россии», запуск мобильной связи и интернет-услуг от российских провайдеров, введение в обращение российских рублей. Есть информация о начале оформления российских паспортов, в том числе – заграничных.

Как известно, в начале марта Снигиревка периодически попадала под обстрелы. 14 марта в ходе обстрелов погибли местные жители. 17 марта оккупанты нанесли удар по жилому сектору города. 18-го Снигиревка подверглась авиаударам.

19 марта стало известно, что часть террористов закрепилась в городе и начала жестко ограничивать передвижения местных жителей и мародерствовать. У людей пропало электричество и связь. Начались перебои и сложности с поставками продуктов и необходимых вещей в Снигиревке.

26 марта сообщалось, что на блокпостах в Снигиревке нет оккупантов и туда удалось завести четыре фуры с гуманитаркой. 27 марта мэр сообщил, что там продолжаются бои, а экс-мэр оказался коллаборационистом.

Позже стало известно, что российские террористы, оккупировав Снигиревку в Николаевской области, фактически отрезали ее от гуманитарной помощи, чтоб через время самим раздать еду, снимая это на камеру.