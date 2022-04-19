Украина получила усиление авиации и запчасти для самолетов – Пентагон

Украина уже получила из других стран помощь, что позволит увеличить количество военных самолетов на вооружении ВСУ.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление представителя Пентагона Джона Кирби, которое цитирует CNN .

Он уточнил, что речь идет о помощи, которую Украина получила от Соединенных Штатов.

«Я хочу сказать, не вдаваясь в детали относительно того, что предоставляют другие страны, что они (украинцы) получили дополнительные платформы, а также детали, чтобы позволить увеличить свой флот, размер авиапарка. Я думаю, что на этом следует остановиться», – заявил Кирби.

В заявлении не уточняется содержание термина «платформы», впрочем, CNN сообщает со ссылкой на Кирби о передаче Украине истребителя (в единственном числе). Издание не приводит соответствующую цитату спикера Пентагона.

Напомним, грузы из последнего пакета помощи от США стоимостью 800 миллионов долларов уже начали поступать в Украину, включая более тяжелое оборудование, например 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек-гаубиц и еще 300 беспилотников Switchblade.