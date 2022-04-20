Президент обсудил с народными депутатами законодательные инициативы для деятельности государства в условиях войны

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством Верховной Рады, представителями депутатского корпуса и членами правительства по законодательным инициативам, имеющим первостепенное значение для деятельности государства в условиях войны.

Об этом сообщает Офис Президнта.

Особое внимание было уделено законопроектам, требующим срочного рассмотрения на ближайшем заседании Верховной Рады.

В частности, речь шла об утверждении указа Президента Украины о продлении военного положения, законопроектах по урегулированию правового режима на временно оккупированной территории, определении процедуры размещения производственных мощностей предприятий, эвакуированных из-за вооруженной агрессии Российской Федерации, изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по сотрудничеству с Международным уголовным судом.

Также требуют рассмотрения проекты законов по организации работы поставщиков электронных коммуникационных сетей в условиях военного положения, особенностей приватизации государственного имущества в этот период, усовершенствования санкций и взыскания активов физических и юридических лиц в доход государства, дерегуляции при поставке сельскохозяйственной продукции во время военного положения.